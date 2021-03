Golemic su Lazio Crotone: «Siamo rammaricati, potevamo fare punti»

Il giocatore del Crotone Vladimir Golemic è tornato sul match di campionato perso dai calabresi venerdì contro la Lazio

Un risultato importantissimo per la Lazio, che è tornata a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Il 3-2 contro il Crotone, infatti, ha dato nuovo ossigeno alla compagine guidata da Simone Inzaghi, ancora agganciata al carro per la qualificazione in Champions League. Per i calabresi, invece, è stata un’altra brutta caduta: proprio di questo ha voluto parlare il rossoblù Vladimir Golemic.

Il difensore del Crotone, intervenuto sui canali ufficiali del club, ha affermato: «Siamo rammaricati anche noi per la gara contro la Lazio perché potevamo portare punti a casa che per noi sono fondamentali, bisogna credere fino alla fine e aumentare l’attenzione fino all’ultimo fischio perché solo così possiamo evitare questi errori. Dopo sette sconfitte finalmente è arrivata la vittoria contro il Torino che ci ha portato energia e fiducia in noi stessi, fino alla fine possiamo farcela».