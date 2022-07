Golden Foot 2022: tra i 50 candidati c’è anche Immobile. La lista

C’è anche Ciro Immobile nella lista dei 50 candidati alla vittoria del Golden Foot 2022. Ecco tutti i nomi

Svelati i 50 candidati al Golden Foot 2022, 20^ edizione del riconoscimento destinato ai calciatori di almeno 28 anni per risultati sportivi (di squadra e individuali) e personalità. Chi sarà il vincitore a lasciare la propria impronta sulla Champions Promenade di Monte-Carlo? In lizza tanti big della Serie A e qualche recentissimo ex. Presente anche Ciro Immobile.

Gareth Bale, Karim Benzema, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Thibaut Courtois, Philippe Coutinho, Juan Cuadrado, Kevin de Bruyne, David de Gea, Paulo Dybala, Memphis Depay, Edin Dzeko, Cesc Fàbregas, Roberto Firmino, Olivier Giroud, Mauro Icardi, Ciro Immobile, Junya Ito, Jorginho, Shinji Kagawa, Harry Kane, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Chung-Yong Lee, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Juan Mata, Marcelo, Edouard Mendy, Leo Messi, Álvaro Morata, Thomas, Keylor Navas, Manuel Neuer, Neymar Jr., Ivan Perisic, Paul Pogba, Sergio Ramos, Heung-Min Son, Thiago Silva, Luis Suárez, Patrick Van Aanholt, Virgil Van Dijk, Raphaël Varane, Marco Verratti, Wu Lei, Andriy Yarmolenko, Burak Yilmaz, Zhi Zeng.