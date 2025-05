Gol Vecino, l’uruguagio riprende il pareggio in Zona Cesarini! È suo il tap in vincente all’ultimo respiro – VIDEO

Condividi via email

Gol Vecino, l’uruguagio pareggia i conti nel recupero! Abile nel tap in l’ex centrocampista dell’Inter allo stadio Olimpico

A restituire le speranze alla Lazio è stato il Gol Vecino. L’uruguagio ha infatti firmato la rete del pareggio dell’1-1 a pochi secondi dalla fine della partita contro la Juventus. Lo scontro Champions con i bianconeri è poi terminato dopo pochi minuti rimandando alle prossime due sfide la corsa al quarto posto.

Non è qiundi bastato l’intervento di Di Gregorio il quale ha deviato la conclusione del Taty Castellanos ma non ha potuto nulla sulla respinta ravvicinata del numero 5 dei capitolini che ha regalato un punto importantissimo per gli obiettivi della società.