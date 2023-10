Gol Vecino, la Lazio agguanta il Celtic: la ricostruzione

Matías Vecino ha pareggiato la gara di Champions League tra Celtic e Lazio, azione rocambolesca che manda in gol l’uruguaiano, cosa è successo

Non è durato nemmeno venti minuti il vantaggio del Celtic nella sfida di Champions League valida per il secondo turno del girone contro la Lazio. Al gol del nipponico Kyōgo Furuhashi ha infatti risposto subito Matías Vecino.

Azione confusa e rocambolesca sugli sviluppi di calcio d’angolo al ’29. Mischia in area dalla quale svetta Romagnoli di testa, a quel punto arriva il centrocampista che infila in rete sempre con la nuca. Hart respinge ma per l’arbitro il pallone è entrato.