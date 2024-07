Gol Tchaouna, azione spaziale della Lazio - VIDEO

Il gol del 3-0 in Lazio-Hansa Rostock di Tchaouna: azione spaziale dei biancocelesti: guarda la rete del nuovo acquisto – VIDEO

Il gol di Tchaouna fissa il risultato dell’amichevole della Lazio con l’Hansa Rostock sul 3-0, risultato finale della partita giocata in Germania.

Un azione tutta di prima e in verticale di sole triangolazioni che hanno portato l’ex Salernitana a concludere di prima intenzione in rete a tu per tu con il portiere tedesco.