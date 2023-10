Gol Pulisic, Rocchi: «Senza una corretta visione televisiva, si lascia la decisione di campo»

Rocchi, l’ex arbitro e attuale designatore rilascia alcune dichiarazioni riguardo il caso relativo al gol di Pulisic

A tenere banco in questo weekend di campionato è il caso relativo al gol di Pulisic, il quale ha fatto discutere durante la partita con il Genoa per il presunto tocco con il braccio. A far chiarezza sulla questione negli studi di Dazn, ci pensa Gianluca Rocchi, il quale rilascia queste parole

ROCCHI – A noi la cosa che ci interessa in questi casi è che se abbiamo la certezza televisiva andiamo ad intervenire, se la certezza non è nelle immagini si lascia la decisione del campo. Mi rendo conto, visto che non sono nato ieri, che è una decisione che lascia dubbi come li ha lasciati noi. L’importante è che chi opera al monitor cerchi la verità sino in fondo, ma se non si trova la verità al 100% deve lasciare la decisione del campo