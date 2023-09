Gol Provedel, Taibi: «Rete da attaccante. Sulla Nazionale dico questo»

Gol Provedel, Massimo Taibi, ex portiere, ha commentato la rete dell’estremo difensore della Lazio contro l’Atletico Madrid

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex portiere Massimo Taibi ha commentato così il gol di Provedel in Lazio-Atletico Madrid:

«Ha riportato attenzioni sul mio nome. Ho voluto rivederlo almeno cinquanta volte…Anche perché, a 21 anni, è stato mio giocatore al Modena. Ha segnato muovendosi da attaccante. Ho visto che Provedel si è messo a correre, come feci io. È un’emozione inattesa quanto forte e non sai come esprimerla. Nazionale? Sono sicuro che avrà le sue chance».