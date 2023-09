Gol Provedel, parla la mamma: «In tanti mi hanno chiamato dalla Russia, vi svelo un aneddoto su Buffon»

Gol Provedel, la mamma del portiere della Lazio ha parlato alla Gazzetta dello Sport: spunta il retroscena su Buffon

Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, la mamma di Provedel, Elena, ha parlato così del gol del portiere in Lazio-Atletico Madrid:

«Mi hanno chiamato in tanti dalla Russia. Tifano per lui, dicono che è un russo che gioca in Italia. Con Buffon c’è sempre stato un ottimo rapporto. Quando a Empoli fu operato due volte lo chiamò, Ivan pensò a uno scherzo. Ora se lo trova in Nazionale. Per lui è un mito assoluto».