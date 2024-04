Gol of the Day, la Lazio ricorda la rete di Simeone che valse la vittoria con l’Inter – VIDEO

Gol of the Day Lazio, il club biancoceleste ricorda sui social l’iconica rete di testa del Cholo che valse la vittoria con l’Inter

Nella gloriosa storia della Lazio, ci sono state numerosissime reti iconiche rimaste nella mente dei tifosi e tra queste c’è anche il gol di Simeone. Come di consueto la Lazio ricorda sui social i gol più importanti nel Gol of the Day e quest’oggi viene celebrata la rete del Cholo che valse la vittoria in casa contro l’Inter