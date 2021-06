Gol Milinkovic, un anno fa la prodezza contro l’Atalanta VIDEO

Gol Milinkovic, la Lazio celebra il Sergente con la prodezza messa a segno un anno fa a Bergamo contro l’Atalanta

Un Goal of the Day fantastico per la Lazio, quello di Milinkovic contro l’Atalanta un anno fa al Gewiss Stadium di Bergamo, celebrato dal club sui canali social ufficiali.

Il gol permise ai biancocelesti di portarsi sullo 0-2 prima di subire la rimonta atalantina grazie ai gol di Gosens, Malinovskyi e Palomino. Nonostante la sconfitta, resta la gran conclusione del Sergente, con Gollini fulminato dalla traiettoria.