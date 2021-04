Gol Milinkovic, la Lazio celebra il volo del Sergente sui social FOTO

Dopo la vittoria conquistata contro il Verona grazie al gran gol di Milinkovic, la Lazio ha voluto celebrare la rete del serbo sui social

Una vittoria fondamentale per la Lazio, che con l’1-0 contro il Verona porta a casa tre punti importantissimi per la lotta al quarto posto. Il gol della gloria è stato di Sergej Milinkovic-Savic, che al 92′ minuto è salito in cielo a prendere di testa un cross di Stefan Radu, scaraventandolo in rete.

Anche il club ha voluto celebrare questo bellissimo gol, pubblicando sui social una foto del momento dell’impatto di testa del Sergente. «Quel momento atteso 92 minuti…» ha scritto la Lazio nel post su Twitter, per esaltare la bravura del serbo, che oggi ha regalato un’altra prestazione incredibile alla sua squadra.