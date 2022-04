La Lazio ha sbloccato la gara contro il Sassuolo con un bel gol di Lazzari dal limite dell’area: prima rete all’Olimpico per lui

