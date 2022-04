Ciro Immobile segna il gol numero 150, in Serie A, con la maglia della Lazio: agguantato Hamrin, bomber della Fiorentina

Ciro Immobile si conferma in un momento di grazia: contro lo Spezia va sul dischetto per siglare il gol numero 150 con la maglia della Lazio, in Serie A.

L’attaccante raggiunge Hamrin, bomber della Fiorentina, in questa particolare classifica che considera i marcatori con una singola maglia.