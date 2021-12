Gol dell’anno 2021: i primi semifinalisti della Lazio – VIDEO

Il 2021 sta per concludersi e la Lazio sui social ha invitato i propri tifosi a votare il gol dell’anno: ecco la prima semifinale

Il 2021 sta per concludersi e la Lazio sui social ha invitato i propri tifosi a votare il gol dell’anno.

In lizza per la vittoria ci sono quattro gol biancocelesti. Nella prima semifinale si confronteranno Luis Alberto e Sergej Milinkovic. Lo spagnolo candida al successo il terzo sigillo messo a segno in occasione del derby del 15 gennaio 2021: un’azione corale trasformata in gol dal Mago.

🌟 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐘𝐄𝐀𝐑 🌟 S͏E͏M͏I͏F͏I͏N͏A͏L͏ 1͏

⚽️ Luis Alberto 🆚 Sergej Milinkovic ⚽️ pic.twitter.com/wmtsTt83mz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 25, 2021

Il Sergente risponde con uno degli ultimi gol segnati dalla Lazio nel 2021; si tratta del tiro a giro con il mancino che ha regalato alla Lazio la momentanea parità (3-3) contro l’Udinese del 2 dicembre scorso.