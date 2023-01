Gol Casale: primo centro in Serie A per il difensore della Lazio che ha sbloccato la gara contro la Fiorentina

Per Nicolò Casale quello contro la Fiorentina è il primo gol in Serie A.

Qualche secondo di attesa per il numero 15 della Lazio – l’arbitro s’è accertato che non fosse in posizione di fuorigioco – ma alla fine la rete è stata convalidata. A quel punto punto è scattata la super esultanza coi compagni.