Gol Acerbi, Cesari: «Errore clamoroso e tristissimo»

Graziano Cesari, ex arbitro ed oggi opinionista Mediaset, ha commentato l’errore di Pairetto e Nasca per le colonne del Corriere dello Sport:

ERRORE – «Tristissimo, clamoroso ma tristissimo. Ormai eravamo abituati a considerare certe dinamiche come assodate, granitiche, fuori da qualsiasi discussione. Fuorigioco e gol non gol, chi li discuteva più? Se tu riesci a pescare un offside di pochi centimetri, tutti reputano che su quella situazione non ci sia più nulla da discutere. Così è stato rimesso tutto in discussione, invece. Per questo l’errore è clamoroso, ma anche tristissimo».

ESPERIENZA – «Pairetto e Nasca dovrebbero essere le figure più preparate. Pairetto è un internazionale, Nasca da quando è stato introdotto il VAR ha fatto solo quello. Mi chiedo, possibile?».