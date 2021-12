Godeas: «Quando la Lazio è in giornata può battere chiunque»

L’ex attaccante Denis Godeas è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio dicendo la sua sulla squadra di Sarri

LAZIO – «Credo che sia normale la fase di crescita che sta attraversando la Lazio, con risultati altalenanti fatti di prestazioni buone ed altre meno. Bisogna avere pazienza, lavorare e crescere. I biancocelesti forse, a livello di organico, hanno qualcosa in meno rispetto alle squadre che la precedono. C’è giustamente tanta fiducia in Sarri, ma al momento credo che il quarto posto sia lontano. La Lazio ha tanta qualità e quando ha la giornata buona può vincere contro chiunque. Quando però le mancano alcuni calciatori fondamentali, può faticare di più».

CENTROCAMPO – «Inizialmente pensavo che Sarri mettesse un interprete più difensivo, ma giustamente si cerca sempre di far giocare i più bravi. L’Udinese è una squadra difficile da affrontare, conosco Gotti da tempo. Non attraversa un momento felice ma il mister sta lavorando bene, rispettando i programmi estivi. Parliamo di una squadra fisica, magari non dà spettacolo ma è solida. Per la Lazio sarà una partita complicata perché i bianconeri sanno far giocare male le avversarie. Mi aspetto anche molte sorprese durante i 90′, anche se l’assenza di Pereyra sarà pesante a centrocampo per i friulani»