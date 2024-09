Serie A, candidati al Goal of the Month: presente la DIFESA della Lazio – VIDEO

Serie A, candidati al Goal of the Month: presente la DIFESA della Lazio. Si può votare tra due delle reti più belle del mese – VIDEO

La Serie A ha aperto le votazioni per il Goal of The Month sulla propria pagina Instagram. Le due reti candidate sono quella di Barella al volo contro l’Atalanta e la percussione di Thauvin contro la Lazio.

Proprio la difesa biancoceleste non è stata impeccabile sul gol dell’attaccante dell’Udinese, valso il momentaneo 2-0 per i bianconeri.