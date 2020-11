Globe Soccer Awards, si vota anche il miglior allenatore dell’anno: c’è Gasperini!

Nei Globe Soccer Awards non c’è solo Immobile: sorpresa in panchina

Non c’è solo Ciro Immobile in lizza per un riconoscimento tra i Globe Soccer Awards. Se l’attaccante di Torre Annunziata è tra i candidati tra i “Players of the Year“, si può votare anche per il “Coach of the Year“, cioè l’allenatore dell’anno. Sono in corsa Hans-Dieter Flick del Bayern che ha vinto tutto, Julien Lopetegui che col Siviglia ha vinto l’Europa League perdendo la Supercoppa europea proprio contro i bavaresi, poi Thomas Tuchel del PSG semifinalista di Champions e campione di Francia, il solito Jurgen Klopp che con il Liverpool ha vinto il campionato inglese con due mesi di anticipo. Ma il quinto contendente è Gian Piero Gasperini, che con l’Atalanta ha collezionato l’ennesimo miracolo tornando in Champions League e sfiorando le semifinali perdendo al fotofinish col PSG.