Globe Soccer Awards 2022: Immobile tra i candidati per un prestigioso riconoscimento. I dettagli

Ciro Immobile tra i candidati dei prossimi Globe Soccer Awards: ecco a quale premio

La rosa dei migliori giocatori e professionisti del calcio internazionale è stata selezionata e finalmente annunciata dal Dubai Sports Council e dai Dubai Globe Soccer Awards. Da oggi i tifosi di tutto il mondo potranno infatti ufficialmente iniziare a votare per scegliere i loro preferiti in ogni categoria, nel primo round del processo di voto che porterà alla premiazione dei vincitori della 13ma edizione dei Dubai Globe Soccer Awards.

La cerimonia di gala avrà luogo il prossimo Giovedì 17 Novembre, tre giorni prima dell’inizio della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

Per il Best Men’s Player of the Year tra i candidati troviamo, tra gli altri, nomi del calibro di Karim Benzema, Thibaut Courtois, Erling Haaland, insieme con il nostro Ciro Immobile, tra i possibili premiati del prestigioso riconoscimento!