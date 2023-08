Signori ricorda Mazzone: «Lo ringrazierò per sempre, vi racconto»

Giuseppe Signori, gloria della Lazio, ha ricordato Carlo Mazzone nel giorno della scomparsa del tecnico: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Giuseppe Signori, ex Lazio, ha ricordato così Carlo Mazzone:

Nel momento più difficile di carriera mi ha dato qualcosa in più per credere in me stesso. È stato come un secondo padre e sin dal primo istante c’è stato un affetto incondizionato. Non dimenticherò mai tutti i consigli che mi ha saputo dare. È stato un allenatore che era già avanti di trent’anni. Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia . Per concludere ricordo una sua frase con grande affetto che ci disse negli spogliatoi: «Ragazzi, alla mia età non posso capire tutte le vostre venticinque teste, perciò chiedo a voi di capire la mia, dato che è una sola». Grazie mister