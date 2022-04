Pancaro sicuro: «L’impegno con la Lazio per il Milan sarà molto difficile»

Giuseppe Pancaro, ex Lazio e Milan, ha analizzato la sfida tra biancocelesti e rossoneri in programma domenica all’Olimpico

Intervistato da Sky Sport 24, Giuseppe Pancaro ha parlato in questi termini di Lazio-Milan e Inter-Roma:

«La rosa dell’Inter è più completa. Milan e Inter stanno facendo una corsa alla pari, ma va detto che le due rose sono state costruite in modo diverso. I nerazzurri ha più possibilità di scelta, basta vedere che in attacco hanno Lautaro, Dzeko, Sanchez e Correa. Il Milan sta patendo molto l’assenza di Ibrahimovic. Chi ha la sfida più complicata in questo weekend? Il Milan in casa della Lazio. I rossoneri devono vincere tutte le partite per puntare allo scudetto, l’Inter ha un calendario più agevole».