Cruciani: «Incuriosito da Romagnoli, sulla Lazio e Luis Alberto...»

Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico, ha parlato della situazione in casa Lazio da Romagnoli e Luis Alberto

Intervistato da TMW, Giuseppe Cruciani ha parlato in questi termini della Lazio:

«Non lascia nessun dubbio, per ora ha tenuto tutti e ha sostituito bene chi è partito. Anche la Lazio può essere la sorpresa per il quarto posto. Luis Alberto? Lo adoro, ma se vuole tornare in Spagna torni in Spagna, purché ci diano 25 milioni di euro e venga sostituito bene. Romagnoli, perché m’interessa. Sicuramente anche Di Maria perché va testato nel campionato italiano, mi incuriosisce molto».