Giuntoli: «Kim? Seguiamo lui come altri difensori. Su Mertens...»

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Napoli a Dimaro. Le sue dichiarazioni sul difensore che il club azzurro acquisterà e su Mertens, obiettivo della Lazio.

KIM – «Kim? E’ un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso».

MERTENS – «Ci ha parlato lui in passato, poi ciò che succederà in futuro non si può sapere. Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri».