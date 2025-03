Giuntoli: «Il rapporto con Thiago Motta rimarrà di stima e»

Le parole di Giuntoli durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Juve, Igor Tudor. Ecco cosa ha detto

La Juve ha scelto l’ex Lazio Igor Tudor al posto dell’esonerato Thiago Motta, con il tecnico croato subentrato in corsa in queste ultime 9 partite di campionato per centrare il fondamentale obiettivo Champions League. Le parole di Giuntoli in conferenza stampa.

GIUNTOLI– «Buongiorno a tutti, volevo cominciare questa conferenza ringraziando Thiago Motta e il suo staff per l’impegno profuso in questi mesi. Il rapporto con Thiago rimarrà grande, di stima, rispetto e confronto quotidiano. Potrà fare l’allenatore a grandi livello e gli auguro tutto il bene. Le mie parole dopo il post gara di Firenze: durante la pausa nazionali ci siamo presi del tempo, a mente fredda abbiamo analizzato l’andamento delle ultime gare e, non solo per le sconfitte, come sono avvenute ci ha dato preoccupazione. Abbiamo deciso di dare una sterzata perché pensiamo sia importante per la squadra e per la Juventus. Le nostre scelte sono andate subito su Igor, non solo per il suo passato alla Juve ma anche per le sue qualità tecniche, umane e morali. Igor rimarrà con noi fino alla fine della stagione, compreso il Mondiale per Club, poi ci siederemo attorno a un tavolo e la speranza è quella di continuare insieme perché ha qualità importanti per continuare il nostro progetto. Questa squadra può dare grandi soddisfazioni nel prossimo futuro e siamo fiduciosi per il futuro data la giovane età, l’esperienza di un anno tutti insieme. Potrà garantirci da subito una maggiore competitività».