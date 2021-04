Giudice sportivo, solo un turno per Lazzari: squalificato anche Correa

Sono uscite le decisioni del giudice sportivo: un turno di squalifica e un’ammenda per Lazzari, stop di una giornata per Correa

Dopo l’ultima giornata di campionato, sono uscite le decisioni del giudice sportivo in merito alle squalifiche e alle diffide. In casa Lazio si era preoccupati soprattutto per la sorte di Manuel Lazzari, espulso alla fine del secondo tempo del match contro lo Spezia per aver reagito contro Agudelo.

Alla fine, come riportato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A, per l’esterno biancoceleste ci sarà un solo turno di squalifica, a cui viene aggiunta un’ammenda di 10mila euro. Squalificato per la prossima sfida anche Joaquin Correa, espulso per doppia ammonizione sempre a fine partita. I due saranno assenti nella prossima gara contro il Verona, così come il difensore degli scaligeri Matteo Lovato, che sconterà la diffida.