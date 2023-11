Giudice Sportivo, un big squalificato e un altro in diffida per la Lazio, dopo il derby di domenica

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in casa Lazio, dopo il pareggio con la Roma di domenica.

Confermata la squalifica per Luis Alberto, che era in diffida e quindi salterà il prossimo match. Confermati i cartellini gialli per Immobile, Patric e Sarri.