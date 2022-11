Giudice sportivo: un biancoceleste entra in diffida. I dettagli

Il Giudice sportivo ha emesso il suo verdetto dopo il turno infrasettimanale appena concluso e un giocatore della Lazio entra in diffida

Al termine del turno infrasettimanale, il Giudice sportivo ha emesso il suo verdetto e reso noti i calciatori sanzionati per la quindicesima giornata.

Per la Lazio entra in diffida Marusic, per aver avuto un comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Ammonito anche Casale (seconda sanzione) per comportamento non regolamentare in campo.