Giudice Sportivo, confermata la squalifica di Leiva. Sanzionati Lulic e Luiz Felipe

Sul sito ufficiale della Lega Serie A sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi all’ultima giornata di campionato, in cui la Lazio ha affrontato il Bologna al Dall’Ara. A proposito dei biancocelesti sanzionati, è confermata la squalifica per una partita di Lucas Leiva: «Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario». Per quanto riguarda gli ammoniti, sono due i capitolini ad aver ricevuto il cartellino giallo: Luiz Felipe (seconda sanzione) e Senad Lulic (prima sanzione).