Giudice Sportivo, sono state rese note le decisioni in merito alla sedicesima giornata del campionato di Serie A

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di campionato che si è conclusa ieri con Cagliari Lazio.

Proprio la società rossoblu è stata punita con un’ammenda di 20.000€ per “aver i suoi sostenitori rivolto sputi nei confronti dell’arbitro”. Nessun provvedimento per i biancocelesti salvo la seconda sanzione per Cataldi e la terza per Caicedo.