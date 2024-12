Giudice Sportivo, la sanzione al Lecce: come è stato punito il lancio del sasso dei tifosi?

Il giudice sportivo ha sanzionato con un’ammenda il Lecce per il comportamento dei tifosi contro la Lazio, ma sul sasso lanciato…

Il giudice sportivo ha sanzionato il Lecce per il comportamento dei sostenitori salentini contro la Lazio ma, come si legge dal referto, non è mai menzionato il sasso lanciato dagli spalti e raccolto da Guendouzi in occasione dell’esultanza per il 2-1 di Marusic. Di seguito quanto riportato dal comunicato ufficiale

COMUNICATO – «Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi, sette fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS».