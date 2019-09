Giudice sportivo Inter Lazio, sanzionati quattro biancocelesti

Giudice sportivo Inter Lazio, prima ammonizione per quattro biancocelesti: si tratta di Luis Alberto, Bastos, Parolo ed Inzaghi

Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato il comunicato relativo alle decisione dei giudice sportivo per la quinta giornata di campionato. Quattro giocatori della Lazio, impegnati nel big match di San Siro hanno ricevuto la loro prima ammonizione stagionale. Si tratta di Luis Alberto, Bastos, Parolo e l’allenatore Simone Inzaghi. A proposito delle altre squadre, è arrivata la squalifica con la condivisione per la curva del Brescia, a causa dei cori razzisti indirizzati a Pjanic. Per il club è arrivata un’ammenda di 6 mila euro, così come per Lecce e Roma. Koulibaly è stato squalificato per due giornate, mentre una sola giornata per Jeison Murillo e Pepe Reina.