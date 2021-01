Confermate le decisioni del Giudice Sportivo a seguito delle sanzioni ricevute dai giocatori della Lazio nel match contro la Fiorentina

A seguito dei verdetti sportivi maturati nell’ultima gara, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando le sanzioni ricevute da quattro calciatori biancocelesti.

Terzo giallo in questa Serie A per Hoedt ed Escalante, che entrano in diffida. Seconda sanzione infine per Luiz Felipe.