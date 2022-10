Giudice Sportivo, soltanto una sanzione per la Lazio: i dettagli

Archiviata la nona giornata di Serie A, con il monday night tra Fiorentina e Lazio, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo

Archiviata la nona giornata di Serie A, con il monday night tra Fiorentina e Lazio, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. E c’è una sanzione in casa biancoceleste.

Al Franchi è infatti c’è stata la terza ammonizione stagionale per Lazzari, sanzionato nel secondo tempo per comportamento non regolamentare in campo. Ma è arrivata anche una multa di per la società. Il motivo è «avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara».