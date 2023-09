Giudice Sportivo, confermate due sanzioni per la Lazio: le decisioni dopo il match con il Torino

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo, dopo il match tra Lazio e Torino.

Confermate due sanzioni per il club biancoceleste: ammonizione per Immobile, per comportamento scorretto nei confronti di un avversario” e l’espulsione del preparatore biancoceleste Davide Losi “per avere al diciassettesimo del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale