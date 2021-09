Giroud positivo al Coronavirus: ecco quali partite potrebbe saltare

Olivier Giroud è positivo al Covid. Il francese non sarà a disposizione per i prossimi impegni del Milan. Le soluzioni di Pioli

Olivier Giroud è positivo al Covid. Stefano Pioli non avrà a disposizione l’attaccante francese almeno per i match contro Lazio e Liverpool. La speranza del tecnico del Milan, come riporta Tuttosport, è quello di recuperare Zlatan Ibrahimovic, che non è nuovo a recuperi lampo.

Lo svedese è però a un mese esatto dal compiere 40 anni e rischiarlo sarebbe una forzatura. In queste sfide potrebbe scendere in campo Pietro Pellegri o, in alternativa, potrebbe essere adattato uno tra Ante Rebic e Rafael Leao come punta centrale.