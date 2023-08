Girona-Lazio, Taty Castellanos ricorda l’appuntamento – VIDEO

Girona-Lazio, Taty Castellanos ricorda l’appuntamento: il video postato su Instagram

L’amichevole del 6 agosto tra Lazio e Girona sarà una sfida importantissima per Taty Castellanos, fresco di arrivo in biancoceleste, ma ex giocatore della squadra spagnola.

L’attaccante ha voluto ricordare l’appuntamento con il match con un videomessaggio postato dalla società spagnola su Instagram.

TRADUZIONE- Ciao a tutti, vi aspetto domenica 6 agosto allo stadio Montilivi per la sfida tra Lazio e Girona. Spero che possiate assistere per salutarci perché non abbiamo avuto tempo. Voglio ringraziare per il sostegno che mi hanno dato durante l’anno. Spero di vedervi presto. Ho voglia di fare gol