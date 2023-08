Girona-Lazio, la probabile formazione scelta da Sarri per l’amichevole di questa sera

Mancano poche ore alla sfida tra Girona e Lazio, ultima amichevole in giro per l’Europa per i ragazzi biancocelesti.

Ecco quale potrebbe essere la formazione scelta da Maurizio Sarri per il match.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.