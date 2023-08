Girona-Lazio, dove vedere l’amichevole in live streaming e tv, in programma domenica 6 agosto alle 20:30

Dopo la dura sconfitta in Inghilterra contro l’Aston Villa, sarà tempo di altro match internazionale per la Lazio di Maurizio Sarri, che domenica 6 agosto sfiderà il Girona, ex squadra di Valentin Castellanos.

Il match sarà visibile in pay per view, al costo di 5 euro, sul sito ufficiale della società.