Con l’assemblea della Lega di Serie A programmata per giovedì mattina arriverà finalmente una decisione sui diritti televisivi

La riunione è fissata per le 9.30, ovviamente in modalità di teleconferenza. All’ordine del giorno c’è la questione dei diritti televisivi ancora da assegnare (sembrerebbe cosa fatta la vittoria di Dazn, con Sky che potrebbe ritirare la sua offerta), ma non solo.

Un’altra importante discussione è infatti quella che riguarda la cessione del 10% della Lega di Serie A a un fondo di maggioranza. Cessione su di cui non tutti i presidenti di A sono ancora del tutto convinti.