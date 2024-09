Giovanili Lazio, nasce l’area psicologica: il supporto al benessere dei giovani

Giovanili Lazio, nasce il progetto dell’area psicologica, pensato per aiutare i ragazzi e le ragazze del settore giovanile biancoceleste

Nelle giovanili Lazio arriva l’area psicologica: un progetto fortemente voluto voluto dalla presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Cristina Mezzaroma e dalla proprietà biancoceleste, con l’obiettivo di mettere al centro della crescita il benessere dei giovani atleti del settore giovanile maschile e femminile della società biancoceleste. Il progetto sarà guidato da dottor Vincenzo Chiavetta, psicologo dello sport, e la dottoressa Daniela Palma, psicologa e psicoterapeuta, che saranno aiutati da un gruppo di tirocinanti in psicologia, iscritti all’Università La Sapienza e all’Università Europea.

Il progetto prevede una serie di incontri con staff tecnici, genitori, dirigenti e atleti in un percorso di crescita il cui fine è quello di dare ai ragazzi e le ragazze del settore giovanile gli strumenti per crescere come persone forti e sane. Si seguito le parole di Cristina Mezzaroma.

PAROLE – «Gli occhi dei tirocinanti per osservare non per giudicare gli allenatori all’opera. Gli studenti forniranno dei feedback ai due psicologi in modo da capire i comportamenti degli staff, che rappresentano un punto di riferimento quotidiano per i ragazzi. Per quanto riguarda i genitori, spesso hanno difficoltà a riconoscere i propri problemi o quelli dei loro figli, bisogna invece abituarsi a non vergognarsi, ed a percepire gli esperti come fonte di aiuto. Le persone che vanno dallo psicologo non devono pensare di essere considerate deboli, in un mondo nel quale bisogna sempre apparire al top».