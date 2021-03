25 anni fa è stata istituita la Giornata delle vittime innocenti delle Mafie: il pensiero di Lotito per la piccola Noemi

25 anni fa è stata istituita la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lotito, nella giornata di oggi, ha dichiarato:

«Un incitamento e un abbraccio speciale lo riserviamo ad una giovane amica che ci è venuta a trovare lo scorso anno allo stadio Olimpico, Noemi Staiano, la bimba rimasta ferita durante l’agguato del 3 maggio 2019 in Piazza Nazionale a Napoli. Una bimba ammirevole, che sta profondendo l’impegno di una campionessa – sostenuta da una famiglia e da medici impagabili – per recuperare, passo dopo passo, la piena forma fisica: cara Noemi, siamo al tuo fianco e ti attendiamo a Formello, quando vorrai, per vederti di nuovo correre, dopo tanti sacrifici, verso la spensieratezza che meriti».