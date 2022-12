Giorgia Meloni ha parlato all’uscita dalla camera ardente di Sinisa Mihajlovic ai cronisti presenti. Le parole della premier

All’uscita della camera ardente di Sinisa Mihajlovic dinanzi ai cronisti presenti, la premier Giorgia Meloni ha dedicato un pensiero all’ex tecnico serbo.

PAROLE – «Mihajlovic lascia un significato importante, non solo nel mondo del calcio. La sua figura rappresenta il coraggio, era rispettato da tutti, sia dai tifosi delle sue squadre sia da chi non tifava per le sue squadre. La vita è una battaglia, devi saperla combattere. Lui l’ha fatto con onore, lo ha fatto nel rispetto delle regole, fino all’ultimo. Ci ha dato un grande insegnamento: quando hai un’influenza sugli altri, il modo in cui conduci la tua vita lo trasferisci sul prossimo, lui questo lo sapeva fare, per cui vale la pena ringraziarlo»