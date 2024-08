Giorgetti a JUVENTUSNEWS24.COM: «Flop dell’Italia a Euro 2024? La spiegazione principale è che…». Le sue parole

Ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 il collega Angelo Giorgetti, opinionista di Firenzeviola, Radio Firenze Viola e Rtv38. Ecco le sue parole.

Che spiegazione si è dato sul flop dell’Italia a Euro 2024? Come si può ripartire ora?

«La spiegazione principale è che in ogni confronto tecnico siamo usciti perdenti, specialmente contro la Spagna che ci ha fatto capire come la base loro sia di un altro livello. L’assenza di giocatori e giovani di talento si vede in tutte le Nazionali, pensiamo anche all’Under 21 che spesso pesca in Serie B. Non ci sono giovani che giocano con continuità, servirebbe una rifondazione alla base e le società dovrebbero avere più coraggio in questo. Ma tutto ciò deve comprendere un cambio di ragionamento e anche di regole e spero che la Federazione possa trovare un accordo con la Lega in merito».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI GIORGETTI A JUVENTUSNEWS24