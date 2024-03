Giordano su Tudor: «Ottima idea provare subito la difesa a 3» Le parole dell’ex giocatore biancoceleste sul nuovo tecnico

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano, ha parlato dell’approdo di Tudor sulla panchina della Lazio:

«Quando arriva un nuovo allenatore porta le sue idee. Non sono stupito dal fatto che Tudor abbia già provato la linea a 3. Nel calcio di oggi basta poco ad inculcare una nuova tendenza. Tudor, Juric e Gasperini hanno nozioni molto chiare. Il 10 classico è sempre più penalizzato. Adesso il trequartista è molto più dinamico, è un ruolo che viene interpretato diversamente. Ogni sistema ha pregi e difetti, su questo non c’è dubbio. Più che il modulo, ormai conta di più leggere le partite in corso. Kamada mediano nei 4? Ci può stare, ma molto dipende anche da quale squadra affronti. Non me la rischierei con l’Inter, per intenderci»