Giordano: «Tra i nomi che si stanno facendo per rinforzare il prossimo attacco della Lazio, sceglierei…». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Bruno Giordano in merito alla strategia della Lazio da attuare per cercare di portare rinforzi in vista degli impegni della prossima stagione. Le sue parole:

PAROLE– «Tra i nomi che si stanno facendo per rinforzare il prossimo attacco della Lazio, sceglierei Simeone. Credo sarebbe l’ideale per le caratteristiche che ha e per il modo di giocare della Lazio. Riempie l’area, ma sa anche diversificare partendo dall’esterno. Sarebbe un acquisto molto importante e ha l’età ideale per la maturazione di una attaccante. Mi è sempre piaciuto, ha fatto bene anche in Champions. Milik è un attaccante che a Sarri piace molto, l’ha avuto anche a Napoli, ma non è il goleador che può sopperire alla mancanza di Immobile. Fa giocare la squadra, ma dal punto di vista realizzativo preferisco Simeone. Bisogna vedere che scelte farà il Napoli e che futuro ci sarà per Osimhen. Se dovesse essere ceduto, potrebbe trovare più spazio in azzurro »

SU SARRI– «Ognuno ha le sue idee, se Sarri ha intenzione di giocare in modo più tecnico e con maggior palleggio, è chiaro che deve rivolgere l’attenzione su un certo tipo di attaccante che abbia altre caratteristiche rispetto a chi attacca la profondità. Prima di tutto bisogna decidere in che modo avrà intenzione di giocare Sarri, il resto e le scelte di mercato saranno una conseguenza. È pagato per prendersi le sue responsabilità come tutti gli allenatori ed è giusto che porti avanti le proprie idee. Pensando alla prossima stagione, l’obiettivo è mantenere questo livello ed aumentare possibilmente il punteggio. Le altre big non staranno a guardare, lo scopo è quello di mantenere sempre uno status da Champions. Poi magari ti capita la stagione perfetta, stile Napoli, e puoi ambire a qualcosa di importante »