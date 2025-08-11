 Giordano sulla Lazio: «Castellanos? Che rimanga! Patric...»
Giordano sulla Lazio: «Castellanos? Che rimanga! Su Cancellieri andiamoci piano. Isaksen lo terrei, su Gigot e Patric...»

Giordano sulla Lazio, la disamina dell’ex attaccante sull’attualità biancoceleste e sulle trattative in uscita da Formello

In un intervento a Radio Laziale, l’ex attaccante Bruno Giordano ha affrontato diversi temi caldi riguardanti la Lazio, parlando del futuro di alcuni protagonisti biancocelesti come Taty Castellanos e Cancellieri.

«Noslin? Come tifoso e come tecnico preferirei tenerlo, non mi interessano se entrano i soldi in società. Ti può portare punti ed essere utile, è comunque un giocatore in più anche se ha dimostrato poco», ha esordito Giordano. Sul futuro di Castellanos, ancora nel mirino del Flamengo, il parere è chiaro: «Se si mette di traverso con la società per andare via diventa complicato farlo rimanere, ma per ora sono tutte voci. Io vorrei avere sempre calciatori fenomenali, e visto che non possiamo prenderli, voglio che rimangano tutti». L’ex attaccante ha sottolineato come Sarri stia alternando spesso Castellanos e Dia: «A inizio stagione si tireranno le somme. La settimana tipo permetterà al tecnico di fare le sue valutazioni e i giocatori di guadagnare posizioni».

Sulla concorrenza nel reparto offensivo, Giordano ha aggiunto: «Isaksen se starà bene tornerà titolare, ora con Cancellieri c’è più concorrenza e questo gioverà a entrambi. Sono contento che Cancellieri stia prendendo fiducia dopo le esperienze fuori da Roma, ma andiamoci piano, non diamo subito sentenze, nello sport non ci sono».

Infine, spazio anche ai tagli in lista e ai difensori: «Al momento Gigot e Patric non ci sono, bisogna andarci con i piedi di piombo. Bisogna considerare sia la questione fisica che quella tecnico-tattica. Su Gigot, Giordano ha commentato: «Ha fatto una stagione di Serie A in linea con tutta la squadra, ha reso a un livello alto nonostante l’ultimo periodo di difficoltà. Credo che sia più adatto di Marusic al gioco di Sarri».

Chiusura sul mercato con un pensiero su Raspadori: «L’avrei visto bene alla Lazio. È un attaccante molto tecnico, senza dubbio ha le qualità per fare bene in Spagna».

