Giordano su Beckenbauer: «Ci giocai in un Lazio-Cosmos e di lui ricordo questo»

Giordano, l’ex biancoceleste ricorda lo storico difensore deceduto in queste ore e lo fa ai microfoni di Radiosei

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano rilascia queste parole su Beckenbauer scomparso in queste ultime ore, ecco cos’ha detto

GIORDANO – «Volevo dire qualcosa invece su Beckenbauer. Io ci giocai contro in quel Lazio-Cosmos, giocava solo con l’esterno con una sensibilità incredibile. Giocò una semifinale di un Mondiale con una clavicola fratturata e un braccio al collo. Mi viene da ridere quando oggi i giocatori sono in forse in una partita per una contusione. Ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio moderno, una grande eleganza in campo e fuori. Avere la sua maglia tra i cimeli mi inorgoglisce molto»