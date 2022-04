Giordano sicuro: «Immobile può superare Totti tra i grandi marcatori»

Ai microfoni di Radiosei Bruno Giordano ha parlato di Ciro Immobile: le dichiarazioni dell’ex biancoceleste

IMMOBILE – «Da quando è alla Lazio credo sia rimasto per pochissime partite a secco: il gol ce l’ha nel sangue, vive per quello come i grandi bomber del passato. Uno che fa un gol ogni due partite, circa, va in ‘crisi’ per pochi minuti senza segnare. Credo possa superare anche Totti, fra i grandi marcatori. Può farlo, ne sono convinto, anche se non sarà semplice. Sarebbe bello vederlo in cima alla classifica dei bomber migliori di sempre dopo Piola. Altre tre stagioni per fare 60-70 gol, se mantenesse questa media, potrebbe raggiungere anche questa vetta».