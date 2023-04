Giordano: «Sarri? Le parole sul suo futuro sono un messaggio...»

Giordano, l’ex calciatore analizza le parole riguardanti il futuro del tecnico laziale espresse in questi ultimi giorni

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale si sofferma sulle dichiarazioni di Sarri inerenti al suo futuro

PAROLE – La sua dichiarazione su un futuro ancora in biancoceleste la leggo come un messaggio al club ed in particolare in riferimento alla famosa diatriba interna (con Tare, ndr). Ha voluto far sapere che alla Lazio sta bene e ci vuole restare a lungo, poi se questo non accadrà la motivazione sarà indipendente dalla sua volontà. L’ambiente non può decidere nulla, è chiaro che sia un modo per mettere pressione alla società che sa con chi lui vorrebbe o non vorrebbe lavorare